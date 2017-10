L'UE porta l'Irlanda in tribunale per non aver recuperato le tasse di Apple

La Commissione Europea ha deciso di portare il governo irlandese dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la mancata riscossione didi aiuti di Stato che la nazione nordeuropea ha concesso illegalmente alla compagnia di

In una nota diffusa oggi si legge che “l’Irlanda deve recuperare fino a 13 miliardi di aiuto illecito da Apple e dopo oltre un anno dalla decisione comunitaria non l'ha ancora fatto neppure in parte: comprendiamo che in certi casi il recupero può essere complesso e noi siamo sempre disponibili ad aiutare, ma gli Stati membri devono fare dei progressi sufficienti per ristabilire la concorrenza”.

Come riportano molti quotidiani anche nazionali, l’Irlanda avrebbe dovuto procedere alla riscossione entro il 3 Gennaio 2017, quattro mesi dopo la notifica arrivata da Bruxelles, e nonostante i passi in avanti, ancora non ha proceduto alla riscossione, che dovrà avvenire entro “marzo 2018, al più presto”.

Il deferimento ha colto di sorpresa il governo irlandese, che si è detto “estremamente deluso” dalla decisione dell’UE, ed il ministro delle finanze in una breve nota ha dichiarato che il paese ha compiuto dei progressi significativi su questo tema, bollando il deferimento come “assolutamente inutile”.