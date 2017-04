L'ultima sfida di Steve Ballmer: tracciare le spese del governo americano

L’ex amministratore delegato di, ha lanciato un nuovo progetto battezzato, che mira a tracciare tutte le spese del governo.

Si tratta di un database, accessibile attraverso questo indirizzo, in cui vengono forniti una vasta gamma di dati finanziari provenienti da varie fonti e compilato da un gruppo di economisti, professori e ricercatori negli ultimi tre anni.

In un’intervista rilasciata per il New York Times, Ballmer ha affermato che lo scopo di USAFacts è “capire come il governo spende i nostri soldi” ed ha rivelato di aver speso 10 milioni di Dollari per il progetto, principalmente per assembleare un team di ricercatori di Seattle, che hanno collaborato con l’Università della Pennsylvania.

Il sito tiene conto di 5,4 trilioni di spesa per quattro diverse categorie previste dalla costituzione degli Stati Uniti.

Ballmer aveva già annunciato il progetto nel mese di novembre, con la speranza di creare una risorsa per tutti i cittadini.