La Blue Whale arriva su Whatsapp, occhio alle bufale!

Laè stata a lungo discussa e trattata dai principali organi di stampa. soprattutto dopo il servizio de Le Iene. Oggi, ci giunge notizia che susi starebbero diffondendo due nuove bufale, sulla scia di quelle di IKEA

In particolare, sarebbero due i messaggi virali che starebbero circolando sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Il primo, che altro non è che una banale catena di Sant’Antonio, recita "ATTENZIONE Il Blue While sta girando anche su WhatsApp non è uno scherzo, se vi contatta e vi esce una chat con scritto ‘blue while’, non rispondete perché basta una sola parola e ti minacceranno e assilleranno fin quando non starete al gioco e vi blocca scheda e cellulare, ma se non rispondete vi lascerà in pace… passate parola!!”, e la natura fake è riconoscibile già dal modo attraverso cui è scritto il nome del “gioco” (Blue While).

Il secondo, invece, recita “state attenti! Sta girando un video che mostra uno sfondo completamente nero, non apritelo per nessuna ragione! Dietro quel video c’è un Signore di cui non si sa ancora bene, che spia dalla videocamera del telefono! Passatelo a tutti i contatti!”. Chiaramente in entrambi i casi si tratta di messaggi virali che hanno lo scopo di diffondere allarmismo, ecco perchè il consiglio è di ignorarli e non contribuire alla loro diffusione, spezzando la catena.