La BMW i3 si rifá il look, in arrivo un design piú aggressivo. Arriva anche i3s.

Cambio di look per la, la piccola elettrica della casa automobolistica tedesca. Il nuovo design é pensato per soddisfare i fan del brand che volevano un aspetto piú grintoso rispetto a quello originale. Arriva anche il modello sport.

La BMW i3s, la versione sportiva, puó contare su 184CV e su uno scatto da 0 ai 100Km/h in sette secondi. L´assetto sportivo sará rivelato ufficialmente nel corso del Salone di Francoforte. Entrambi i nuovi modelli della i3 possono essere equippaggiati con il Range Extender, il generatore in grado di ricaricare la batteria quando si sta esaurendo.

Per il resto, a parte il look piú deciso grazie alle nuove linee orizzontali che potete vedere nella galeria, la meccanica rimane pressoché intonsa. Viene migliorata, tuttavia, trazione e gestione della potenza nelle situazioni piú difficili, la macchina ora dovrebbe comportarsi meglio sulle strade meno agevoli, ad esempio sul bagnato.

BMW aggiunge poi qualche opzione in termini di personalizzazione, come nuove vernici e interni in blu disponibili per la sola versione i3s.