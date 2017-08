La BMW ha mostrato il nuovo -splendido- concept design della Z4

Nel corso della Monterey Car Week,ha svelato il nuovodellache sarà prodotta in futuro. Se la macchina che sarà messa effettivamente in commercio sarà anche lontanamente simile a questa... beh, preparatevi a una vera e propria meraviglia.

La concept car mostra la scelta della casa produttrice tedesca di adottare un design pulito ma, allo stesso tempo, estremamente aggressivo per la sua futura macchina.

La Z4, il roadster della famiglia BMW, con il suo cofano più corto rispetto al modello precedente ed inclinato, accompagnato comunque da dimensioni complessive del veicolo maggiorate, si dimostra un veicolo estremamente seducente. I gruppi ottici del veicolo poi si presentano con un design assolutamente inedito nella storia della BMW. Il concept della Z4 segna un ritorno del tetto in tela, tradendo l'intenzione, almeno in questa versione-preview, di inserire degli elementi vintage in un contesto comunque ultra-moderno.

Trovate una galleria completa della concept car in calce all'articolo. Fateci sapere cosa ne pensate.