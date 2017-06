La camera ha approvato i "Trojan di Stato". Ecco cosa dice la legge.

Lo scorso 14 Giugno la camera ha approvato un decreto legislativo che autorizzi l'uso dei così detti "Trojan di Stato", veri e propri malware a disposizione delle autorità italiane per le indagini sui reati più gravi. Una legge controversa, che ha fatto già discutere giuristi e esperti di sicurezza. Ecco cosa dice il testo della legge.

Approvata in via definitiva lo scorso 14 Giugno, ha già avuto modo di suscitare l'alzata di scudi e la preoccupazione di molti esperti e giuristi, come sottolinea Altalex.com. “Va certamente regolamentato l’utilizzo dei captatori a fini intercettativi definendo con rigore il perimetro delle garanzie, in ragione della strutturale diversità di tale strumento investigativo rispetto a quello normato dal codice di rito”, ha fatto notare, ad esempio, Il Garante della Privacy Antonello Soro.

Quella approvata dal Parlamento è una massiccia riforma del Codice penale e di Procedura penale che include anche una delega al Governo, in poche parole il Parlamento ha dato al Governo mandato di redigere la legge finale vera e propria –che sarà soggetta a voto di conferma da parte delle Camere– sulla base di criteri determinati dallo stesso Parlamento. Ecco la lista dei criteri così come stilata dal sito Altalex.com, che ringraziamo.

l'attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

deve avvenire solo in conseguenza di inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice; la registrazione audio deve essere avviata dalla polizia giudiziaria tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p. );

tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex ); l'attivazione del dispositivo è sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti

fuori da questi casi, l'attivazione del dispositivo è disposta nel domicilio soltanto in caso di svolgimento in corso di attività criminosa , nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche.

, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche. il trasferimento delle registrazioni è effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico è disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

fellow del Nexa Center for Internet & Society del Politecnico di Torino

Altro che gravi reati per criminalità organizzata. La lista è molto molto più lunga e pervasiva. Mi meraviglio del fatto che Anm e Ucpi, pur in posizioni alternative , abbiano accolto con una certa distrazione questa previsione normativa”.

Il problema sarebbe la lista dei reati per cui uno strumento così invasivo sarebbe utilizzabile. Paola Senor, avvocatessa e, non ha dubbi, lo Stato è andato troppo oltre come fa notare sempre ad Altalex.com: "