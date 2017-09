La Cina bandisce le ICO e lo scambio tra moneta fiat e criptovalute

La Cina ha dichiarato ufficialmente ildi cui vi abbiamo parlato nella precedente news . Tra le autorità della dichiarazione compaiono People's Bank of China, il Central Network Office, il Ministry of Industry and Information Technology, lo State Administration for Industry and Commerce e la China Banking Regulatory Commission.

L'attività di raccolta fondi tramite ICO, che prevede la distribuzione di token in cambio di criptovalute come bitcoin o ether non sarà più possibile in Cina, per via delle frodi avvenute in passato. Inoltre le persone e le organizzazione che hanno completato un'ICO dovranno rimborsare gli investitori: chiunque continui con l'attività di ICO o si rifiuti di eseguire il rimborso verrà perseguitato dalla legge.

Un altro punto importante dell'annuncio è il divieto per le piattaforme di trading di scambiare moneta fiat (ovvero moneta legale) con moneta digitale: non sarà più possibile comprare criptovalute in cambio di Yuan. Le reazioni dei mercati sono state evidenti, con una perdita di oltre 28 miliardi di dollari.