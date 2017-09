La Corea del Nord: abbiamo testato una bomba all'idrogeno

La Corea del Nord continua a spaventare il mondo. Secondi quanto affermato da Reuters, nel corso dei test dell’ultimo fine settimana, il regime di Kim Jong-Un avrebbe testato una bomba all’idrogeno.

Si tratta di una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un importante escalation, e mette in luce la sofisticazione dell’arsenale nucleare della nazione.

I media statali del paese hanno annunciato il test nel “parco termonucleare” della nazione, affermando che il processo è stato completato con successo, ed hanno anche riferito che la bomba può essere caricata su un missile balistico intercontinentale. I funzionari del servizio geologico degli Stati Uniti hanno rilevato un terremoto di 6,3 gradi di magnitudo.

Immediate sono arrivate anche le reazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sul proprio account ufficiale Twitter ha definito le azioni della Corea del Nord “ostili e dannose per gli USA. La Corea del Nord è una nazione pericolosa, che è diventata una minaccia per la Cina. La Corea del Sud sta cercando un modo per calmare le acque, ma la Corea del Nord capisce una sola cosa”.