La DeLorean vuole produrre una macchina volante. Ecco i concept.

Anche Paul DeLorean vuole dire la sua sulle "macchine" che riempiranno i cieli di un futuro molto vicino, i VTOL. Il nome del veicolo si chiama DeLorean DR-7 ed è un VTOL a due posti per l'uso personale.

La DR-7 avrà quattro ali e due alette d'estremità, mentre due turbine poste sia nella parte anteriore che in quella posteriore del veicolo permetteranno il decollo e l'atterraggio del veicolo. Le eliche possono assumere una posizione orizzontale o verticale a seconda della fase di volo, mentre la portata del veicolo, secondo i piani della DeLorean, dovrebbe raggiungere circa i 190km, grazia ad una batteria interna che ne garantisce l'autonomia in volo. Non è moltissimo, ma il veicolo dovrebbe raggiungere un'altitudine superiore rispetto al altri veicoli simili.

DeLorean ha intenzione di produrre un prototipo funzionale del DR-7 entro la fine del prossimo anno. Nel frattempo possiamo dare un'occhiata al concept del veicolo per farci un'idea di come sarà.

Se volete fare il punto della situazione sulle altre case produttrici intente a progettare le macchine volanti del futuro, potete leggere lo speciale che Everyeye ha dedicato al fenomeno.