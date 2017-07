La denuncia: "Pensare ora al futuro dei robot per il sesso, o sarà tardi"

Il, promotore della, ha pubblicato un report per riflettere sul presente e sul futuro dell'industria dei robot per il sesso. Non mancano le questioni agghiaccianti: "Cosa faremo con i robot raffiguranti bambini"? Per Sharkey bisogna farsi queste domande ora prima che sia troppo tardi.

Al momento, stando al documento, sarebbero poche le compagnie a produrre robot per il sesso, ma le cose sono destinate a cambiare in tempi rapidi. Per stessa ammissione di Sharkey non è stato facile nel corso della ricerca scoprire quante persone al mondo possedessero simili robot, soprattutto perché le poche case produttrici non sono disposte a rilasciare i numeri ufficiali di vendita.

Tuttavia per il professore è necessario che la società realizzi fin da subito che in un possibile futuro i robot saranno umanoidi e faranno sesso. "Dobbiamo sollecitare i legislatori affinché facciano qualcosa, la società deve decidere cosa fare a riguardo, cosa è accettabile e permissibile", si legge nel documento. "Dobbiamo pensare come società a cosa vogliamo per il futuro, io non conosco la risposta, sto solo facendo una domanda". Ha concluso, facendo ovviamente riferimento all'industria dei robot sessuali in generale.

Nel documento si legge che in futuro potrebbero esistere dei veri e propri bordelli con robot e non donne in carne ed ossa, così come robot con sembianze di bambini. In questo caso si chiede se dovrebbe esserne condannata o meno la vendita, aprendo la possibilità –piuttosto agghiacciante– che possano servire da sfogo e terapia per chi rischia di commettere reati a sfondo sessuale.

Sembra una notizia grottesca ma forse le domande poste da Sharkey non sono premature e meritano già da oggi una risposta.

Al momento compagnie che vendono bambole sessuali sono già una realtà. Alcune di queste, si legge nel report, stanno pensando a modelli robotizzati e dotati di AI. Il prodotto più sofisticato dovrebbe rilasciarlo a momenti una compagnia di San Diego che si chiama Abyss Creations.