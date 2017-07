La Facebook TV in arrivo ad agosto? I nuovi indizi lo confermano

Secondo quanto riferito da Bloomberg, sarebbe ormai prossimo il lancio della. Il colosso dei social network , infatti, avrebbe già invitato i partner televisivi a presentare i primi episodi dei loro spettacoli da 10 minuti ed avrebbe garantito loro il 45% delle entrate pubblicitarie generate.

Un portavoce di Facebook, però, interpellato sulla questione, si è rifiutato di commentare il rumor, ma tutti gli indizi portano verso un lancio previsto massimo per le prossime due settimane.

La società di Menlo Park avrebbe anche intenzione di lanciare, in futuro, spettacoli della durata di 20-30 minuti, in collaborazione con società ed editori come Group Nine Media, BuzzFeed, ATTN e Vox Media.

Inizialmente gli spettacoli televisivi erano previsti per il lancio a giugno, ma persone vicine alla società riferiscono comunque che non sono da escludere ulteriori ritardi in quanto il progetto è molto complesso.

Le intenzioni di Facebook sono di mettersi in concorrenza con YouTube, ma non con Netflix ed HBO, che restano comunque un gradino sopra.