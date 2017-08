La Falcon Private Bank permetterà l'acquisto di Ether, Litecoin e Bitcoin Cash

Laè la prima banca Svizzera privata che permette ai propri clienti di comprare Bitcoin e tenerli in un conto. Il servizio è stato lanciato subito dopo il via libera dalla FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority).

Le mire della Falcon Private Bank si stanno espandendo verso altre criptovalute come gli Ether, i Litecoin e i Bitcoin Cash, acquistabili dai clienti della banca dopo il 22 agosto. L'espansione del servizio arriva dopo solo un mese che è stata introdotta la possibilità di acquistare Bitcoin.

La Falcon Private Bank è la prima banca tradizionale che permette ai propri clienti di poter acquistare criptovalute. Niklas Nikolajsen, CEO di Bitcoin Suisse, ha commentato positivamente l'evento: "Falcon Private Bank è la prima banca ad offrire Bitcoin direttamente ai propri clienti e quindi ha fatto la storia. La decisione di ampliare l'offerta con Ether e altre criptovalute l'ha resa la banca privata per gli investitori in questo settore".