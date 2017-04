La FIFA conferma: la VAR approderà ai Mondiali del 2018

, che si terranno in Russia e le cui qualificazioni termineranno il prossimo mese di Settembre, rappresenteranno una vera e propria rivoluzione per il mondo del calcio.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nella giornata di ieri ha annunciato che la massima competizione calcistica per nazionali vedrà l’utilizzo della VAR (Video Assistant Referee), i cui test sono cominciati già da qualche anno e che secondo il dirigente della FIFA hanno dato “solo feedback positivi”.

Infantino ha dato l’annuncio nel corso del 67esimo congresso della Conmebol, nel corso del quale si è detto molto felice per aver ottenuto l’approvazione della VAR anche per i Mondiali di Calcio: “in questo modo tutti gli spettatori a casa ed allo stadio sapranno se l’arbitro ha commesso un errore”.

Chiaramente l’obiettivo è ridurre ai minimi termini le polemiche arbitrali attraverso l’utilizzo della moviola in campo, che dal prossimo anno sarà usata anche in Serie A.