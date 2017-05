La finale di Champions League sarà trasmessa anche in VR

Sabato prossimo, al Millennium Stadium di Cardiff, scenderanno in camponella finalissima della Champions League 2016/2017.ha annunciato che trasmetterà, in collaborazione con Fox Sports, il match anche in realtà virtuale.

La finale di Champions si aggiunge ai grandi eventi trasmessi in VR dall’emittente americana, che aveva già utilizzato la tecnologia per i PPV dell’UFC ed, ovviamente, il Super Bowl.

Il match sarà accessibile attraverso l’applicazione Fox Sports VR, ma sfortunatamente solo negli Stati Uniti, dal momento che come noto la messa in onda è stata affidata a Canale 5 e Premium Sport, che detengono i diritti per la competizione fino all’anno prossimo.

Proprio dal Biscione, almeno al momento non sono arrivate indicazioni su possibili iniziative dedicate alla partita, che rappresenta non solo l'evento sportivo clou dell'anno, ma vede anche una rappresentanza del calcio italiano, con la Juventus che contenderà il titolo ai campioni uscenti del Real Madrid.