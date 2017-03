La GTX 1080 Ti stabilisce un nuovo record mondiale di overclock

Che la GTX 1080Ti sia la regina delle prestazioni grafiche è una affermazione indiscussa, ma se vi dicessimo che, da oggi, è anche la regina dell'overclock? Il famoso overclocker K|NGP|N è riuscito a sfondare la soglia dei 3Ghz di clock su un esemplare non meglio specificato di marchio EVGA, di cui è partner da diversi anni.

In particolare, come si evince anche dallo screen di convalida diffuso dall'overclocker stesso, la frequenza raggiunta sul core è stata di 3024Mhz, distanziando leggermente il precedente record mondiale di 3012Mhz ottenuto su una GTX 1060 Hall of Fame della Galaxy.

La frequenza della memoria è stata portata a ben 6003Mhz che grazie all'utilizzo di memorie GDDRX5 ha fornito una larghezza di banda di ben 500GB/s, un livello precedentemente raggiunto solamente dalla Fury X, forte delle sue memorie HBM.



Sebbene questo screen non provi che l'overclock raggiunto sia stabile durante benchmark e stress test, EVGA ha affermato che questo è solo l'inizio, lasciandoci immaginare che siano in dirittura d'arrivo sul mercato soluzioni più raffinate e meglio ingegnerizzate per l'overclock ad azoto liquido di quella utilizzata da K|NGP|N, capaci di raggiungere e addirittura superare il record odierno.