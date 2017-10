La Juventus continua a puntare sulle nuove tecnologie: ecco Juventus VR

Lacontinua a puntare sulle nuove tecnologie. Dopo aver annunciato, qualche giorno fa, la collaborazione con Netflix che porterà alla creazione di una serie sulla famosa piattaforma di streaming, il club di Torino ha deciso di lanciarsi nel mondo della realtà virtuale.

Si chiama Juventus VR, e sarà disponibile in esclusiva fino al 19 Ottobre in esclusiva per Samsung Gear VR ed Oculus VR, per poi arrivare anche su App Store di iOS e Google Play Store di Android, per utilizzarla anche su visori a basso costo come Cardboard.

Indossando i vari visori, sarà possibile trovarsi fianco a fianco di capitan Buffon, o del fenomeno argentino Paulo Dybala, il tutto grazie a video a 360° realizzati appositamente per immergere i milioni di tifosi nel mondo Juve.

Così, anche a migliaia di chilometri di distanza, sarà possibile visitare lo spogliatoio della squadra pluricampione d’Italia, scendere in campo all’Allianz Stadium ed allenarsi virtualmente al Training Center di Vinovo, o visitare la nuova sede bianconera.

Sarà possibile vivere in prima persona tutti gli eventi più importanti della squadra di Massimiliano Allegri: dalla festa scudetto alla partitella di Villar Perosa.

La versione per Samsung Gear VR può essere scaricata a questo indirizzo, mentre qui trovate quella per Oculus Rift.