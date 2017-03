La lavagna digitale di Google, Jamboard, costerà 4999 Dollari

, la lavagna gigante in 4K del motore di ricerca, progettata per favorire la collaborazione tra colleghi di lavoro in ufficio, avrà un costo di 4999 Dollari e sarà disponibile per l’acquisto a partire da Maggio.

L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri dal motore di ricerca in occasione della conferenza Google Cloud Next. La Jamboard è stata mostrata per la prima volta ad Ottobre, e fondamentalmente altro non è che la risposta di Google al Surface Hub di Microsoft, in quanto include un display touchscreen da 55 pollici su cui è possibile scrivere e disegnare.

La differenza sostanziale tra i due prodotti è da ricercare nel prezzo: il Surface Hub, che è disponibile già dallo scorso Marzo, parte da 8999 Dollari ed arriva fino a 21999 Dollari per la variante con schermo da 84 pollici. Il Surface Hub supporta fino a cento punti di contatto simultanei, mentre Jamboard solo sedici, ma quest’ultima include uno schermo 4K.

La scheda tecnica è completata da un ingresso HDMI 2.0, una porta USB-C e due USB 3.0, oltre al supporto NFC e WiFi 802.11ac 2x2.