La Lega Francese dà l'ok per l'utilizzo della VAR

Proprio nel giorno in cui ilviene sorteggiato in semifinale dicontro la, il presidente della, il massimo organismo calcistico francese, ha annunciato di aver ottenuto l’ok per l’utilizzo della VAR in campionato.

Nella fattispecie, Didier Quillot ha rivelato che il Video Assistant Replay (VAR) debutterà in Francia durante i playoff che si terranno il 23 e 28 Maggio prossimo e che decreteranno la composizione delle Ligue 1 e Ligue 2 del prossimo anno.

Una decisione presa soprattutto dopo le polemiche scaturite martedì scorso durante il quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, che ha visto prevalere la squadra di Cristiano Ronaldo tra i grossolani errori arbitrali, che secondo quanto affermato dal tecnico dei bavaresi, Carlo Ancelotti, hanno indirizzato la partita verso Madrid.

In Italia l’approvazione ancora non è stata ottenuta, ma secondo le ultime indiscrezioni la VAR potrebbe debuttare già durante la finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, due società che si sono già da tempo dette favorevoli all’utilizzo della tecnologia in campo per spegnere (si spera) le polemiche arbitrali.