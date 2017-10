La linea SmartBook di Mediacom si rinnova con tante nuove proposte

rinnova la fortunata linea dipresentando sette nuovi modelli di laptop in grado di rispondere al meglio alle più diverse esigenze.

Punta di diamante di questa nuova linea, è il raffinato SmartBook 143 che colpisce immediatamente per il suo sottile telaio realizzato interamente in metallo, il brillante display da 14" Full HD e il peso inferiore a 1.5 Kg. Basato su sistema operativo Microsoft Windows 10 Home, questo notebook è equipaggiato con performanti processori Intel Celeron Quad-Core a 2.22 GHz, che consentono di far girare al meglio i programmi per la produttività individuale. In grado di riprodurre senza incertezze contenuti multimediali di ogni tipo, il nuovo SmartBook 143 è ideale sia per i più esigenti in fatto di estetica e prestazioni, sia per gli studenti, che cercano un notebook affidabile e robusto, in grado di accompagnarli nello studio e nel tempo libero.

Dotato di 32 GB di memoria flash su cui memorizzare i propri documenti e 4 GB di RAM, lo SmartBook 143 mette poi a disposizione una porta USB 2.0, una USB 3.0, uno slot per SSD M.2 e uno slot microSD attraverso cui è possibile espandere la capacità di archiviazione in base alle proprie necessità. Una videocamera da 2.0 Mpixel, ingressi e uscite audio, una porta video HD e connettività Bluetooth 4.0 e Wi-Fi completano poi la ricca dotazione di questa nuova proposta firmata Mediacom.

Leggero, compatto e sottile, SmartBook 142 si rivolge, invece, a coloro che sono alla ricerca di una soluzione Windows 10 con un confortevole display da 14" Full HD, in grado di garantire una lunga autonomia di lavoro e i più elevati livelli di produttività. Oltre a essere equipaggiato con Intel Atom Quad-Core, un processore particolarmente virtuoso nei consumi, SmartBook 142 monta una batteria da ben 10.000 mAh, che assicura ore e ore di attività ininterrotta prima di dover ricorrere all'alimentatore.

Dotato 4 GB di RAM e di 32 GB di flash memory per lo storage, spazio ulteriormente espandibile grazie agli slot per SSD M.2 e per microSD, lo SmartBook 142 mette poi a disposizione una videocamera, ingressi e uscite audio, una porta video HD, connettività Bluetooth, Wi-Fi, nonché USB 2.0 e 3.0.

Mediacom SmartBook 141 è, invece, una proposta basata su processore Intel Atom Quad-Core e sistema operativo Windows 10 disponibile in tre diverse varianti, tutte dotate di una generosa batteria Li-poly da 10.000 mAh, display Full HD, porte audio e video, USB 2.0 e 3.0, una videocamera, 4 GB di RAM e 32 GB di storage espandibili tramite slot per SSD M.2 e microSSD.

Dedicato a chi desidera uno spazio di archiviazione davvero generoso, SmartBook 141S1 prevede nella dotazione di serie un SSD da 128 GB, mentre SmartBook 141O è pensato per coloro che desiderano essere subito operativi con i migliori strumenti per la produttività individuale e, quindi, offre Microsoft Office preinstallato.

Completano la completa linea di laptop di casa Mediacom i modelli SmartBook 140 e SmartBook 130, rispettivamente un 14" e un 13,3" con LCD Full HD, basati su processori Intel Atom Quad-Core e sistema operativo Windows 10, due proposte che hanno come principale punto di forza uno straordinario rapporto qualità prezzo ed eccellenti doti di portabilità, rappresentando, quindi, un'ottima scelta anche per i più giovani.

Tutti gli SmartBook offrono poi la possibilità di accesso gratuito per sei mesi al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.

I nuovi modelli della serie SmartBook saranno disponibili tra la metà e la fine di ottobre ai seguenti prezzi al pubblico:

M-SB130 MEDIACOM SmartBook 130 209,90 Euro

M-SB140 MEDIACOM SmartBook 140 199,90 Euro

M-SB141 MEDIACOM SmartBook 141 209,90 Euro

M-SB141O MEDIACOM SmartBook 141 249,90 Euro

M-SB141S1 MEDIACOM SmartBook 141 259,90 Euro

M-SB142 MEDIACOM SmartBook 142 209,90 Euro

M-SB143 MEDIACOM SmartBook 143 309,90 Euro