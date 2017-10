La NASA alla ricerca di sette italiani per i propri laboratori

L’Agenzia Spaziale Italiana, attraverso un annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che grazie all’accordo firmato con la NASA sull’Osservazione della Terra, è prevista la partecipazione di sette candidati italiani al programma “NASA Postdoctoral Program (NPP)”.

“E’ una grande opportunità per Dottori di Ricerca italiani, con ricadute sul Sistema Paese e per gli istituti universitari che aderiscono, in quanto NASA offre contratti per posizioni post-doc presso i suoi laboratori per tutta la durata del progetto (fino a tre anni) offrendo un'opportunità unica per partecipare da ricercatore alle missioni NASA, nell’ambito delle scienze spaziali, tecnologia spaziale, osservazione della Terra, ecc., con la possibilità di pubblicazioni scientifiche finali su progetti di rilevanza internazionale.

L’ASI promuove l’iniziativa offrendo in aggiunta al contratto di post-doc che viene erogato dalla NASA, una borsa di studio ai vincitori della selezione di Euro 5.000,00. Invita pertanto i candidati italiani in possesso di un Dottorato di Ricerca o in procinto di conseguirlo a partecipare, applicando esclusivamente on line, sul sito web NASA alla pagina https://npp.usra.edu/apply/" si legge nel bando, la cui scadenza è prevista il 1 Novembre 2017.

I gestori del sito però sottolineano che la selezione verrà effettuata dalla stessa NASA in accordo con L’ASI. I topic sono disponibili qui.