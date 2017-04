La NASA pubblica delle nuove immagini mozzafiato della Terra di notte

Un fascio di luci che attraversa tutto il globo. E’ questo a farlo da padrone nelle nuove immagini mozzafiato del nostro pianeta pubblicate dallanella giornata di ieri, scattate dal satellite

Questo ci ha restituito delle interessanti informazioni sulla Terra, tra cui il grado di urbanizzazione, lo strumentato del suolo, l’inquinamento luminoso e le guerre.

Nel rapporto, disponibile a questo indirizzo, su cui sono disponibili anche le fotografie a grandezza originale, si legge che circa un terzo della popolazione non può ammirare la Via Lattea per colpa delle luci accese nella città, ma l’aspetto più interessante è rappresentato dalle immagini che consentono di fare un confronto tra la situazione nel 2012 e quella attuale. In questo modo è anche possibile capire come il grado di urbanizzazione sia radicalmente cambiato nel giro di circa quattro anno.

La Pianura Padana è una delle zone in cui non è possibile vedere la Via Lattea, insieme a San Marino, Kwait, Qatar, Singapore e Malta, mentre l’altra faccia della medaglia è rappresentata da Francia e Germania.