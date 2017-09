La NASA ritarda il lancio del James Webb Space Telescope

Vi ricordate il super telescopio spaziale progettato per studiare le stelle più antiche di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa? Beh, cattive notizie perché la NASA ha deciso di ritardarne il lancio. Ecco la data in cui si stima ora l'avvio del progetto e i motivi del ritardo.

Servirà per risalire niente poco di meno che alla prima luce primordiale. Quando parliamo del telescopio spaziale James Webb ci riferiamo al successore del celebre Hubble Space Telescope, ormai prossimo allo spegnere 27 candeline. Un bel po' per qualsiasi strumentazione tecnologica, specie visto l'incarico delicato in questione.

Così un nuovo telescopio, più potente e sofisticato, sarà inviato nello spazio per affiancare l'Hubble nella sua delicata attività. Il James Webb è realizzato sfruttando ben 18 specchi ed è specializzato nelle frequenze infrarosso. Questo per via della sua delicatissima missione: lo studio e l'osservazione delle stelle più antiche, quelle di oltre 13,6 miliardi di anni fa.

Doveva essere lanciato ad ottobre del 2018 ma subirà un ritardo lieve, ora la nuova data –salvo ulteriori sorprese– è fissata per il periodo che oscilla tra marzo e giungo del 2019. I motivi del ritardo? Problemi nell'integrazione dei diversi componenti e inaspettati ritardi nella fase di testing a cui è attualmente sottoposto il progetto. Ancora un (bel) po' di attesa, dunque. Ma ne varrà decisamente la pena.