La NASA ha rivelato i prototipi delle serre che saranno usate su Marte

Il futuro delleforse non sarà poi così diverso da quello immaginato dal film: gli astronauti avranno bisogno di ingenti quantità di cibo e quale modo migliore se non quello di coltivarselo da soli? Laha appena rivelato i prototipi delle serre che saranno usate per la coltivazione nello

Il prototipo mostrato dalla NASA è il frutto di numerosi studi condotti dall'agenzia per determinare quali frutti e ortaggi più si prestano a crescere nello spazio e, quindi, come coltivarli in condizioni tanto avverse.

Il prototipo è stato progettato in collaborazione con l'Università dell'Arizona dove i ricercatori hanno determinato quali materiali, semi e piante sono l'ideale per le missioni spaziali su Marte e Luna. Queste serre sarebbero sicuramente l'ideale sulla futura base lunare a cui ESA e agenzie cinesi stanno pensando.