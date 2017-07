La NASA: i ronzii dei droni sono più fastidiosi rispetto alle auto

Uno studio preliminare condotto dallaha confermato i sospetti avanzati da molti utenti: il ronzio dei droni è più fastidioso per gli esseri umani rispetto a quello generato dalle automobili e camion, anche quando sono allo stesso volume.

I risultati, pubblicati su New Scientist, riferiscono che nel corso dello studio gli scienziati hanno rilevato che l’ascolto del rumore generato da un drone è paragonabile a quello di una macchina “due volte più vicina rispetto a prima”.

I ricercatori per effettuare questo studio hanno utilizzato diverse registrazioni di droni in commercio, effettuando simulazioni a varie velocità ed altitudini, e lo stesso è stato fatto anche per auto, furgoni e camion, dopo di che ai 38 partecipanti allo studio è stato chiesto di valutare ogni registrazione in una scala in cui “per niente fastidioso” è il minimo ed “estremamente fastidioso” il massimo.

La NASA ha osservato che “pochissimi” sono stati in grado di identificare il suono di un drone e non sapevano si trattasse di questo tipo di oggetto volante.

“Questi risultati mettono in dubbio l’idea generale che un drone possa volare senza provocare fastidi all’udito delle persone, soprattutto nel campo delle consegne” si legge nello studio.