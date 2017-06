La NASA ha scoperto altri 219 pianeti, di cui 10 abitabili come la Terra

Ennesimo annuncio storico per la. Nella serata di ieri, infatti, l’agenzia spaziale nordamericana ha annunciato che il telescopioha scoperto 219 nuovi pianeti esterni al Sistema Solare, di cui 10 di questi sono grandi quanto la Terra e sono posizionati nella fascia abitabile.

Ciò vuol dire che sono alla giusta distanza dalla rispettiva stella e possono avere acqua liquida sulla superficie.

Grazie a questo annuncio, il numero dei mondi alieni sale a 4.034, di cui 2.335 pianeti e 30 abitabili quanto il nostro e posti nella fascia abitabile.

Kepler, inoltre, è anche riuscito a misurare migliaia di pianeti, ed ha permesso agli studiosi di dividerli in due gruppi: quelli rocciosi grandi quanto la Terra e quelli piccoli e gassosi come Nettuno.

Si tratta ancora una volta di un annuncio storico, che potrebbe contribuire in maniera importante alla ricerca di vita al di fuori della Terra. E’ chiaro però che i frutti di queste scoperte saranno tangibili solo nei prossimi anni.