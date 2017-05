La nuova Canon 6D Mark II in arrivo ad agosto, presentazione a luglio

Appena qualche settimana faha presentato la sua nuova mirrorless EOS M6 e due reflex di medio livello, le EOS 800D e 77D, ora però sembra arrivato il momento di fare sul serio.

La notizia non è ancora uffiiciale, ma potrebbe diventarlo presto: in uscita ci sarebbe la nuova Canon EOS 6D Mark II, l’erede della già ottima 6D. Secondo Canon Rumors, la nuova reflex dovrebbe essere presentata fra giugno e luglio 2017, con le prime spedizioni nel mese di agosto. Sempre secondo le prime indiscrezioni, la macchina monterà un sensore da 25 megapixel, un doppio slot SD, uno schermo LCD dinamico, inoltre permetterà di girare video in 4K fino a 30fps e a 1080p fino a 60fps.

È molto probabile che Canon presenti insieme alla camera un nuovo teleobiettivo di qualità, ma perché tutto diventi ufficiale bisognerà ancora aspettare.