La nuova generazione di Porsche Cayenne debutterà a Francoforte

Proprio come la Ferrari Portofino di cui vi abbiamo parlato giusto ieri, anche la nuova generazione didebutterà al Salone dell'Auto di Francoforte. Ecco cosa sappiamo sul nuovo Suv del lussuoso brand tedesco.

Porsche ha in mente un evento davvero speciale. La presentazione della nuova generazione di Porsche Cayenne sarà trasmessa in streaming, dando la possibilità di ammirare il nuovo modello non solo agli addetti ai lavori invitati a Francoforte, ma anche agli appassionati di tutto il mondo.

Per i fortunati in sala si vocifera anche di un vero e proprio spettacolo con musica, giochi di luce e coreografie.

Una scelta che non stupisce, il Porsche Cayenne è uno dei modelli di punta del catalogo del brand tedesco. Quando fu annunciato il primo modello nel 2003, la casa automobilista ricevette prezioso ossigeno sotto il profilo delle vendite. E tutt'ora in molti mercati –soprattutto quello USA– il SUV rappresenta il modello più venduto della casa automobilistica.

La nuova Cayenne monterà i mototri di nuova generazione V6 e V7, e –complessivamente– dovrebbe essere più leggera del modello precedente, a beneficio dei consumi e delle prestazioni su strada. Il resto lo scopriremo a Francoforte, martedì prossimo alle 21:00.