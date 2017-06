La nuova Insider Preview di Windows 10 protegge i file dai ransomware

La nuova Insider Preview di, rilasciata per tutti coloro che sono iscritti al programma, contiene quella che può a tutti gli effetti essere definita una risposta ai recenti attacchi ransomware che hanno flagellato l’Europa negli ultimi giorni.

Questa nuova versione contiene una funzionalità denominata “Cartelle Controllate”, che è in grado di proteggere i file da applicazioni dannose ed altre minacce. Ciò vuol dire che se un malware o un’applicazione nella lista tenta di modificare i file, si riceverà una notifica per avvisare gli utenti di ciò che sta per accadere. Per attivare la funzione, basta andare nel Windows Defender Security Center, nella sezione impostazioni, e spostarsi nella scherma relativa alle impostazioni di protezione dai virus.

Novità di sicurezza anche per Microsoft Edge. Gli utenti ora potranno accedere ai preferiti, cookie e la password salvate solo durante le sessioni che utilizzano l’Application Guard, il tutto per tenerle lontane da occhi indiscreti.

Come tutte le build che rientrano nel programma, anche questa contiene correzioni di bug su PC e mobile.