La nuova linea Huawei MateBook arriva in Italia, si parte da 1199 Euro

ha annunciato che la nuova linea di laptop MateBook sarà disponibile da oggi in Italia. Ad un prezzo di partenza di 1199 Euro.sono caratterizzati da nuovi dettagli dinamici che ridefiniscono l’incontro tra mobile e personal computer.

Il MateBook X è un notebobook da 13 pollici ultracompatto, con un design di stile e funzionale, un rapporto screen-to-body del 88% e una cornice esterna di 4.4 mm. Monta un processore Intel Core i5 di 7° Generazione ed è dotato di un sistema di raffreddamento rivoluzionario senza ventola, il sistema audio Dolby Atmos e un innovativo tasto di accensione che integra il lettore delle impronte digitali.

Il MateBook E è invece un elegante notebook da 12 pollici 2-in-1 con un rapporto screen-to-body del 84%, la nuova tastiera Folio con angolazione regolabile che può raggiungere fino ai 160° di inclinazione, un processore Intel Core i5 di 7° Generazione e uno schermo touch-screen 2K.

“La nostra nuova linea flagship di Huawei MateBook dal design eccellente e con tecnologia ultra avanzata è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e del lavoro che svolge Huawei per portare sul mercato delle innovazioni che ispirino le persone ad immaginare ed esplorare tutto ciò che verrà” ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager, Consumer Business Group Huawei Italia. Huawei MateBook X ed E sono i primi dispositivi caratterizzati dall’incredibile sistema audio Dolby Atmos e sono pensati in maniera complementare ai nostri smartphone, wearable e smart solutions IoT, per offrire ai consumatori un’esperienza all’avanguardia, senza più aperta, connessa e mobile.

Huawei MateBook X è disponibile in Italia da oggi ad un prezzo consigliato al pubblico di 1399€ nella colorazione Dark Grey. La versione italiana del dispositivo è dotata di un processore Intel Core i5-7200U, con 8GB di memoria e SSD di 256GB. Il Matebook E invece ha un prezzo consigliato al pubblico di 1199€ nella colorazione Dark Grey. La versione italiana del dispositivo è dotata di un processore Intel Core i5-7Y54, con 4GB di memoria e SSD di 256GB.