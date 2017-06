La nuova TV da 77 pollici di LG costa come una macchina

La nuova serie di televisori ultra sottili OLED 4K dipromette di fare faville, con prestazioni da favola e un design da record grazie ad uno. Sicuramente un must per chi vuole il massimo che la tecnologia può offrire in questo momento, tuttavia se non avete 20.000€ da parte abbiamo una brutta notizia da darvi...

Il modello più economico –si fa per dire– in realtà viene 7.999$, con cui vi portate a casa un televisore da 65 pollici. Ma se vi interessa il più recente televisore da 77 (settantasette, sì) pollici la cosa si fa ancora "più esclusiva", visto che il costo è fissato a 19,999$.

Per raggiungere uno spessore così sottile LG ha usato l'astuzia, mettendo le porte HDMI, l'ingresso per l'alimentatore e tutto il resto sulla soundbar Dolby Atmos da porre sotto la TV. Le TV della linea W supportano tutti e quattro i principali standard HDR (HDR10, Dolby Vision, HLG e Advanced HDR by Technicolor), offrono una risoluzione 4K e tutti i confort che si spettano ad una smart TV, grazie al suo WebOS 3.5.

Certo, tutto questo per il prezzo di una macchina di fascia media.