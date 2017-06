La nuova Wacom Clipboard aiuta le aziende a digitalizzare i documenti

ha presentato oggi launo smartpad che consente agli utenti di compilare e firmare documenti cartacei, utilizzando fogli e inchiostro normali, per poi digitalizzarli in tempo reale.

Pensata per tutte quelle aziende che operano nei settori dei servizi, dell’healthcare, delle assicurazioni e della pubblica amministrazione che desiderano o necessitano ancora di utilizzare documenti cartacei, ma allo stesso tempo vogliono anche archiviarli in formato elettronico, la Wacom Clipboard offre un modo facile e sicuro per salvare e digitalizzare all'istante documenti cartacei senza modificare i flussi di lavoro basati su carta.

“La Wacom Clipboard, insieme alle applicazioni e agli strumenti di supporto, contribuisce a colmare il divario tra il mondo analogico e quello digitale“ ha dichiarato Peter Sommer, Senior Vice President di Wacom Business Solutions. “Consideriamo questo passaggio di estrema importanza poiché consente alle aziende di aumentare la produttività, concentrando maggiori energie sul proprio core business”.