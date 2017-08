La pioggia di diamanti di Nettuno è stata ricreata grazie a potenti laser

Un team di ricercatori ha ricreato ladisottoponendo a fortissima pressione del materiale plastico. L'esperimento ha permesso di ottenere informazioni preziose sull'ottavo pianeta del nostro Sistema solare.

L'incredibile esperimento, condotto con successo allo SLAC Laboratory di Stanford, ci permetterà di conoscere meglio i misteri del Pianeta gassoso. Il materiale plastico utilizzato dal team di ricercatori si chiama polystyrene, l'idea era quella di scegliere un materiale che potesse simulare l'atmosfera ricca di metano di Nettuno.

Sia il polystyrene che il metano sono composti di idrogeno e molecole di carbone, Per ricreare l'alta pressione necessaria a trasformare il materiale in diamanti, hanno utilizzato uno strumento chiamato Matter in Extreme Conditions (MEC) del laboratorio SLAC, all'interno del raggio laser più potente al mondo, il Linac Coherent Light Source.

Lo SLAC ha di recente migliorato il MEC per raggiungere la potenza di 17 Tessla in un singolo secondo. L'esperimento ha permesso di ricevere informazioni preziose su come la pioggia di diamanti avvenga. Inoltre il procedimento potrebbe essere replicato in futuro, una volta ridotti i costi, per la creazione di nanodiamanti per gioielli ed equipaggiamento scientifico.