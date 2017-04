La PowerColor RX 580 Red Devil si mostra in alcune immagini

Dopo il successo dellaRX 480, l'azienda attira l'attenzione del pubblico mostrando nelle prime immagini la nuova

Sebbene non sia confermato se questa scheda sia davvero la RX 580 o un modello Vega è più probabile sia il primo caso, essendo imminente l'uscita sul mercato rispetto alle soluzioni di fascia superiore.

Rispetto al modello precedente, questa nuova Red Devil presenta "solo" due ventole come sul modello RX 470 ma con diametro maggiore.

Non è possibile osservare dalle immagini la presenza dei connettori di alimentazioni ausiliari, che ricordiamo essere uno singolo da 8pin per la RX 580, così come non si hanno informazioni visive sulla presenza del backplate o per ciò che riguarda frequenze e prezzi di uscita. Ciò che si può notare è che sarò presente, finalmente, un accento di illuminazione LED, che andrà a dare vita al logo Red Devil dell'azienda.





Ricordiamo che la RX 580 dovrebbe utilizzare un chip Polaris leggermente revisionato, costruito sempre con un processo produttivo a 14 nanometri come la RX 480 di cui è un refresh/rebrand e come essa sarà disponibile con tagli di memoria da 4 e 8GB GDDR5.

La data di lancio si avvicina, ipotizzata attorno al 18 Aprile.