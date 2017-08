La prossima mossa di Amazon? Prendersi il mercato dei ticket per musica e sport.

Stando ad alcune fonti di Reuters,sta seriamente valutando la possibilità di buttarsi nel lucrativo mercato della vendita di. In particolare la compagnia di Jeff Bezos vorrebbe rubare scettro e trono a, il sito, attualmente, numero uno nel mercato del primary ticket. Il piano è ambizioso e per nulla semplice.

Ticketmaster può, infatti, contare su una rete di parternship con alcune delle più importanti venue americane: stadi, palasport e molti dei più prestigiosi palchi americani hanno un rapporto di esclusiva con il sito e, rubare alcuni di queste partnership, oltre che costruirne di nuove, è sicuramente una delle proprietà di Amazon, se vuole vedere il suo nuovo sogno trasformarsi in realtà.

Non si tratta certo della prima volta che vede Amazon tentare di utilizzare i suoi clienti, ormai radicalmente fidelizzati, per scuotere ed insinuarsi all'interno di nuovi mercati. Ma non è nemmeno la prima volta che Amazon si occupa della vendita di biglietti, è, infatti, già dal 2015 che il colosso di Jeff Bezos sta vendendo i biglietti degli show della West End in Inghilterra. Nel Paese, infatti, gli accordi di esclusiva con un retailer in particolare non sono comuni e questo è stato d'aiuto per Amazon, dato che è riuscito ad entrare nel mercato con relativa semplicità.

Né Amazon che Ticketmaster hanno rilasciato commenti su questa indiscrezione di Reuters, non resta che aspettare per vedere ulteriori sviluppi.