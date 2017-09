La ricarica veloce dei nuovi iPhone? Possibile solo acquistando degli accessori

Tra le novità introdotte ed annunciate danei nuovi iPhone 8 edc’è sicuramente il supporto alla ricarica veloce, una feature a lungo richiesta dagli utenti in quanto presente da tempo su molti top odi gamma

Tuttavia, la funzione non sarà disponibile di default al momento dell’acquisto dei cellulari, perchè gli utenti nella confezione troveranno il cavo ed adattatore di ricarica standard.

Per poter ricaricare i cellulari velocemente, bisognerà acquistare degli accessori a parte sull’Apple Store.

In primis sarà necessario un adattatore USB-C di Apple, i cui prezzi partono da 49 Dollari per quello a 29W ed arrivano anche a 79 Dollari per il modello con 87 Dollari di potenza, passando per i 69 Dollari dell’adattatore da 61W. A ciò bisogna anche aggiungere il cavo con uscite Lightning ed USB-C, che costa 25 Dollari.

Dopo una spesa che varia tra i 75 ed i 105 Dollari, quindi, sarà possibile ricaricare il cellulare rapidamente. Ricordiamo che Apple ha promesso il 50% di ricarica in 30 minuti.