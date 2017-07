La ristampa di OK Computer dei Radiohead contiene un'app nascosta

stanno celebrando da qualche mese i 20 anni del capolavoro, etichettato da tutti come uno degli album più importanti degli ultimi anni. A quanto pare, però, la ristampa del CD conterrebbe un’applicazione nascosta, battezza, che funzionerebbe solo sui PC degli anni 80.

Nella fattispecie, si tratta della versione da 100 Sterline, battezzata OKNOTOK, che oltre a contenere uno speciale steelbook, una raccolta di note di Thom Yorke ed il vinile in edizione limitata include anche un pacchetto di cassette classiche.

La stragrande maggioranza del nastro di 90 minuti contiene una collezione di demo della band, ma gli ultimi due minuti contengono delle frequenze bizzarre che sono state rapidamente identificate dagli utenti di Reddit e riconducibili a ZX Spectrum, un home computer molto diffuso negli anni 80 anche in Italia. Proprio gli ultimi due minuti del nastro, che risultano incomprensibili, altro non sono che un programma per computer che, se caricato sullo Spectrum, visualizza una schermata colorata con delle scritte di ringraziamento, “19 Dicembre 1996, con tutto il nostro amore”, appunto la data d’uscita del disco.