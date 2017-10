La rivelazione di Star Trek: Discovery, la Flotta Stellare usa ancora Windows

Il terzo episodio di Star Trek: Discovery , pubblicato suquesta settimana, contiene un’interessante dettaglio che, però, non è passato inosservato ai fan. Come sempre, se non avete visto la puntata vi invitiamo a non continuare la lettura in quanto contiene spoiler.

Ad un certo punto, Michael Burnham sostiene che il codice del tenente Paul Stamets è molto confuso in quanto si tratta di astrofisica quantistica, biochimica e di espressioni geniche. Successivamente si scopre che il codice è legato alla USS Discovery, un nuovo sistema di trasporto sperimentale.

L’utente Rob Graham ha osservato che il codice stesso è molto familiare, in particolare agli utenti Windows.

Esatto, avete capito bene, nell’anno 2256 la Flotta Stellare continua ad utilizzare il sistema operativo di Microsoft.

In particolare, secondo quanto rivelato da The Verge, il codice mostrato sarebbe un derivato del virus Stuxnet, che è stato identificato nel 2010 ed è etichettato come un’arma creata per disabilitare il programma nucleare iraniano.

Si tratta di un retroscena curioso, che ha già scatenato le reazioni e discussioni sul web, soprattutto da parte dei fan della serie.