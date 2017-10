La Russia punta a lanciare la propria valuta digitale

La Russia punta a lanciare la propria criptovaluta in tempi brevi. Gli annunci, a quanto pare, potrebbero diventare realtà a breve. Il ministro delle comunicazioni, infatti, avrebbe confermato l’intenzione di lanciare una moneta digitale controllata dallo Stato.

Il monitoraggio però sarà come quello del denaro convenzionale, ed il funzionamento dovrebbe essere radicalmente diverso dal bitcoin. La gestione avverrà sempre attraverso blockchain, ma non sarà possibile estrarre il denaro.

In questo modo, la nazione di Putin spera di rafforzare la propria economia online senza legare il destino della sua moneta ad altri paesi o intermediari di terze parti.

E’ chiaro che il tutto sarà legato ad una nuova normativa in termini fiscali, in quanto lo stato farà di tutto per scoraggiare il riciclaggio di denaro ed altre procedure sporche.

Non è nemmeno stato reso noto quando questa criptovaluta potrebbe vedere la luce, ma Nikiforov ha bollato il tutto come imminente in quanto secondo lo stesso la Russia “non può permettersi di aspettare”, dal momento che l’Asia ed Europa potrebbero fare lo stesso a breve. La Cina di recente ha portato avanti ungaro di vite dopo che gli speculatori hanno iniziato a svendere lo Yuan a favore del Bitcoin, e la Russia probabilmente mira ad evitare fenomeni come questo.