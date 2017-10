La scienza: lo shopping fa più bene del sesso al cervello umano

Un gruppo di ricercatori, analizzando i ritmi delle onde gamma del cervello, hanno scoperto che lo shopping è meglio del sesso e più divertente per gli esseri umani. A riportare il curioso studio il New York Post, che nella giornata di oggi ha citato una ricerca di

Secondo gli stessi ricercatori, le persone che fanno shopping possono essere divise in due gruppi. Gli acquirenti ispirati, ovvero coloro che fanno shopping e vanno alla ricerca di oggetti in grado di sottolineare la loro individualità, e gli acquirenti che vanno nei negozi solo per seguire la moda del momento (Black Friday, saldi, o altro).

A destare più curiosità e stupore sono le onde gamma nei soggetti che fanno parte del primo gruppo. In questo caso, l’84% dei soggetti ha evidenziato più soddisfazione durante lo shopping piuttosto che durante un atto sessuale.

Coloro che fanno parte della seconda categoria, invece, hanno riportato gli effetti opposti, registrando stanchezza mentale e fisica e nessun tipo di piacere.