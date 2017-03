La SD Association annuncia lo standard UHS-III: SD e microSD a 624 MB/s

La SD Association ha annunciato un nuovo standard per le schede SD/microSD: l’, il bus Ultra High Speed di terza generazione. Questo nuovo standard va a migliorare ulteriormente la velocità di scrittura e lettura delle schede di memoria, avvicinandole sempre più a dei veri e propri SSD.

Parliamo di 624 MB al secondo sia in lettura che in scrittura, circa il doppio di una scheda SD/microSD UHS-II. Esattamente com’è accaduto con le UHS-II, anche queste schede di terza generazione avranno una linea di contatti aggiuntiva, cosa che le renderà retrocompatibili con dispositivi UHS-I e UHS-II - per la gioia di quegli utenti che hanno diversi dispositivi.

Certo per vedere queste nuove schede in commercio potrebbero passare ancora diversi mesi, del resto sono state pensate per l’utilizzo in ambito video 4K e 8K, anche a 360 gradi, si tratta di uno standard pensato quasi esclusivamente per il prossimo futuro. La SD Association ha anche annunciato la nuova Classe A2, con schede che dovranno per forza di cose avere almeno 4.000 IOPS in lettura e 2.000 IOPS in scrittura. Un incremento non da poco, visto che la Classe 1 richiedeva 1.500 IOPS in lettura e 500 IOPS in scrittura.