La SEC dice no a Bitcoin per motivi di sicurezza: alto rischio di frode

La Securities and Exchange Commission ha negato la creazione del Winklevoss Bitcoin Trust ETF, un fondo comune legato al prezzo della popolare moneta digitale Bitcoin.

Una sconfitta clamorosa per i fondatori del nuovo conio, che speravano invece di poter vendere agli investitori senza troppi problemi. La commissione ha determinato che il fondo fosse troppo suscettibile a frodi, visto lo scarso controllo che c’è dietro la moneta virtuale, cosa che ora complica notevolmente le cose per rendere il Bitcoin una moneta vera e propria. Ora gli investitori ETF potranno acquistare azioni che avranno un valore sempre uguale a ogni singolo Bitcoin, così come investire nell’oro o nel bestiame.

Ogni investitore avrà bisogno di un portafoglio personale per poter spendere i Bitcoin, senza invece non si potrà in nessun modo, si potrà comprare e vendere a prezzo di mercato. La festa dunque è rimandata per tutti quelli che speravano in un’approvazione, che avrebbe raddoppiato il valore dei singoli Bitcoin; si trattava comunque di una sfida non da poco, un obiettivo non facile da raggiungere. Non tutto però è perduto per i fan della moneta elettronica, sembra infatti che ci siano altre due proposte ETF al vaglio della SEC, e almeno una di queste potrebbe farcela dove i fratelli Winklevoss hanno fallito.