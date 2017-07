La seconda generazione di HoloLens includerà un chip per l'IA

ha annunciato che la seconda generazione di HoloLens , il visore per la realtà mista del colosso di Redmond, includerà un chip per l’intelligenza artificiale ed un co-processore disegnato e progettato da

Questi saranno utilizzati per analizzare i dati visivi direttamente sul dispositivo, e permetteranno anche di risparmiare tempo evitando sovraccarichi sul cloud. Il risultato, secondo Microsoft, sarà tangibile da subito, soprattutto a livello di prestazioni dal momento che si evita un passaggio, ovvero l’upload dei dati sul cloud e server remoti. I dispositivi inoltre saranno anche più user-friendly, in quanto non c’è bisogno di mantenere una connessione ad interne continua, e, cosa che sicuramente farà piacere a coloro che guardano anche alla sicurezza, i dati non “lasceranno mai il visore”.

A giudicare dai rumor, anche Apple starebbe sviluppando un proprio processore per l’intelligenza artificiale da integrare nei prossimi iPhone, battezzato “Apple Neural Engine”, e l’ingresso di Microsoft in questo settore dimostra ancora una volta come sia estremamente interessante.