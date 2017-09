La sesta generazione all'iPod Nano non è più supportata da Apple

Lo scorso 30 Agosto,ha ufficialmente messo la sesta generazione dell’nella lista interna dei prodotti obsoleti. In parole povere, il lettore mp3 non è più supporto dal gigante di Cupertino, che ha provveduto ad avvisare anche glied i centri di assistenza autorizzati.

Apple aveva infatti lanciato il dispositivo nel Settembre 2010, ed ha interrotto la vendita due anni più tardi. Tipicamente, la compagnia di Tim Cook supporta gli articoli per cinque anni, il che porta proprio il termine ultimo al Settembre 2017.

In California, lo stato richiede che Apple continui a fornire il servizio di assistenza fino a settembre del 2019, mentre nel resto del mondo già da oggi non è più possibile contattare il customer care per la sostituzione di componenti interne o per qualsiasi tipo di problema relativo al lettore mp3.