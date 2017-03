La sfida di Budweiser: produrre la birra su Marte!

Produrre la birra su Marte. Sembra il meme di una delle tante pagine ironiche presenti sued, ma non è così. Il famoso produttore di birra,, ha annunciato le intenzioni di iniziare una ricerca che porterà alla produzione della bevanda alcolica sul pianeta rosso.

L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri al SXSW, nel corso del quale un rappresentante della compagnia ha rivelato che il progetto non prevede l’invio sulla Terra delle unità prodotte, ma piuttosto si tratta di un piano a lungo termine, in modo tale da non lasciare a bocca asciutta le future colonie di esseri umani che migreranno nei prossimi decenni verso il pianeta.

La società tuttavia si è già detta a conoscenza del fatto che si tratta di una sfida molto difficile, con molti ostacoli, tra cui la disponibilità e qualità dell’acqua, ma anche la produzione del luppolo, oltre ai processi di carbonatazione ed, ovviamente, la temperatura troppo bassa che potrebbe interrompere la fermentazione.

Chiaramente però gli esseri umani sono molto lontani dallo stabilire delle colone su Marte, ed è probabile che gli eventuali abitanti iniziali passino i primi anni a consumare cibi preconfezionati piuttosto che birra, e ci vorranno decenni prima di vedere una delle compagnie commerciali produrre qualsiasi tipo di bevanda o cibo sul pianeta rosso, ma il progetto è senza dubbio curioso ed intrigante allo stesso tempo.