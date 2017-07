La sonda Juno ha completato il suo passaggio sopra la macchia rossa di Giove

La sonda Juno ha appena superato con successo il suo passaggio sopra ladi Giove, che altro non è che una gigante tempesta anticiclonica larga 16.000 Km che probabilmente dura da 350 anni. Non resta che attendere le foto che la NASA rilascerà nei prossimi giorni.

Già vi avevamo annunciato il passaggio della sonda sopra la grande macchia rossa per la prima volta nella storia, dopo solo un anno che orbita attorno al gigante gassoso. La speranza della comunità scientifica è capire come si è generata questa tempesta andando ad analizzare cosa c'è alla sua base e capire come può durare tutti questi anni.

Adesso tutta la strumentazione scientifica sta analizzando i dati raccolti da Juno nel suo passaggio su 9.000 Km di tutta la tempesta che da secoli tormenta il pianeta. Qual è la forza che l'ha generata? Perché continua ad abbattersi su Giove e cos'è che la alimenta? Finalmente queste domande potrebbero avere una risposta. Nel frattempo attendiamo le foto scattate da Juno, già annunciate dalla NASA.