La sonda Reconnaissance scatta una foto del rover Curiosity dall'orbita di Marte

La sonda(MRO) ha scattato una foto delmentre sta scalando il Mount Sharp. La foto del robot è visibile in fondo a questa news, dove il rover è identificabile con il centro luminoso blu in mezzo all'ambiente roccioso.

Curiosity ha iniziato la sua esplorazione della base del Mount Sharp nel 2014 ed ha già raggiunto degli ottimi risultati sull'analisi della composizione chimica delle rocce, che descrivono il drastico cambiamento climatico che la superficie marziana ha subito in 3,5 miliardi di anni.

La sonda MRO è in grado di catturare immagini ad alta risoluzione incredibili (come questo cratere nella regione di anidride carbonica ghiacciata) grazie alla sua fotocamera HiRISE usata per ispezionare le aree di interesse.

I colori della foto scattata il 5 giugno 2017 sono stati espressamente esagerati facendo apparire Curiosity più blu di quello che è in realtà, ma sono necessari per distinguere la differente composizione del suolo a livello di materiali.

Per avere più dettagli sul viaggio di Curiosity vi rimandiamo a questo link del sito della NASA che indica le tappe del rover su una mappa.