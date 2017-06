La tastiera e mouse space gray resteranno esclusiva dell'iMac Pro

Tra i tanti annunci arrivati ieri, in occasione della conferenza tenuta da Apple alla WWDC e soci hanno mostrato l’, una workstation per professionisti che avrà un prezzo di lancio di 4.999 Dollari.

Il PC sarà caratterizzato da una scocca Space Gray (grigio siderale), che scandisce ulteriormente a livello estetico le differenze dagli iMac classici. La nuova opzione di colore chiaramente abbraccia anche il Magic Mouse, Magic Trackpad e la Magic Keyboard che, secondo alcune informazioni nelle mani di 9to5Mac, resteranno esclusiva dell’iMac Pro.

Gli utenti, quindi, non potranno acquistare sull’Apple Store i supporti esterni Space Gray da utilizzare per i propri computer.

Si tratta di una notizia che sicuramente non farà piacere a molti, dal momento che la nuova opzione di colore, estremamente elegante, che sicuramente avrebbe riscosso molto successo tra gli utenti. Apple però è anche nota per le sue posizioni intransigenti e la scelta di limitare alcune scelte di colore a determinate versioni e fasce di prezzo.