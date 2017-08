La terra vista in 4K dalla Stazione Spaziale Internazionale

è uno degli astronauti scelti per la spedizione 52 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Oltre a condurre esperimenti di varia natura insieme ad altri 5 colleghi da tutto il mondo, a volte ci regala delle riprese della terra sensazionali, come quella che trovate in fondo alla news.

Gli astronauti nella ISS (International Space Station) che hanno preso parte alla spedizione 52 sono Peggy Whitson della NASA, la donna che ha accumulato più giorni in assoluto tra tutti gli astronauti, Fyodor Yurchikhin della Roscosmos, Jack Fischer della NASA che ci ha regalato questo filmato, Paolo Nespoli dell'ESA, Randy Bresnik della NASA e Sergey Ryazanskiy della Roscosmos.

Le ricerche della spedizione 52 riguardano lo studio della fisica delle stelle di neutroni grazie al nuovo braccio meccanico della ISS chiamato NICER, un farmaco per combattere l'osteoporosi e lo studio degli effetti dell'esposizione alla microgravità per un lungo tempo sul cuore e sul sistema muscolare e scheletrico.



La foto in fondo alla news è stata scattata dall'astronauta Randy Bresnik.