La VAR potrebbe debuttare durante la finale di Coppa Italia

La Finale di Coppa Italia, in programma ila Roma e che vedrà protagoniste, potrebbe segnare il debutto ufficiale della VAR nel nostro calcio. Il Presidente della squadra capitolina,, infatti, starebbe spingendo per portare la moviola in campo già tra un paio di mesi.

A riportare l’indiscrezione è l’autorevole testata goal.com, secondo cui sarebbero già in corso dei confronti tra Lega Serie A, i vertici dell’AIA e le due società, ma la decisione finale sarà presa solo ad aprile. Gli arbitri però avrebbero già dato il loro assenso all’utilizzo della tecnologia, in quanto allenterebbe le pressioni sul direttore e la terna arbitrale, ma è chiaro che un ruolo fondamentale l’avrà anche la data della finale. La Lega, infatti, ha già stabilito che nel caso in cui la Juventus dovesse raggiungere la finale di Champions League, la partita verrà spostata al 17 Maggio, il che renderebbe difficoltosa l’implementazione della VAR.

VAR che, è bene ricordarlo, è già in utilizzo in Serie A ma in modalità offline. La FIFA comunque ha già avviato un programma di sperimentazione ed è stata utilizzata nella semifinale del Mondiale per Club tra Atletico Nacional e Kashima Antlers per assegnare un calcio di rigore dubbio.