La versione Dual Sim del Galaxy S8 Plus disponibile in Italia

Arriva, finalmente, in Italia la versione Dual Sim del. Si tratta di uno smartphone praticamente identico alla versione normale, sia dal punto di vista estetico che di software, con l’unica eccezione rappresentata dal fatto che è in grado di supportare due schede.

Il prezzo di listino è di 949 Euro, circa 20 Euro in più rispetto alla variante Single SIM. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che il modello Dual SIM porta il numero di modello SM-G955FZKDITV e può essere acquistato attraverso il canale di vendita ufficiale nella variante Midnight Black e Orchid Gray.

Il Galaxy S8 Plus include uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione di 2960x1440 pixel, processore Exynos 8895, 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di memoria interna, fotocamera posteriore da 12 megapixel ed anteriore da 8 megapixel e batteria da 3500 mAh.